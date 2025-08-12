Лучший подарок к 1 сентября: домашние задания в школах могут отменить

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о загруженности современных школьников и предложил подумать об отмене домашнего задания. Он уточнил, что многие упражнения дети выполняют, прибегая к помощи искусственного интеллекта. Насколько реально, что «домашку» отменят, как это повлияет на уровень знаний ребят, что думают об этом другие депутаты, педагоги и родители — в материале NEWS.ru.

Что предложили в Госдуме по поводу домашних заданий

Большинство депутатов Госдумы считают, что нынешние школьники перегружены, заявил Володин в своем Telegram-канале. По его словам, они проводят по 8–10 часов в день за учебой. В связи с этим спикер ГД обратился в правительство с просьбой рассмотреть этот вопрос.

«Несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано. Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников. В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий», — заявил парламентарий.

Володин также подчеркнул, что этот вопрос актуален еще и потому, что школьники сегодня относятся к выполнению «домашки» формально и используют в этих целях искусственный интеллект и сборники ответов на задания.

«Тем самым все это порой превращается просто в пустую трату времени. Мировой опыт различен в подходах к самостоятельной работе школьников после уроков. Есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что дает ребенку навыки более глубокого изучения тем и формирует критическое мышление. Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ», — считает Володин.

Как к инициативе отменить «домашку» отнеслись депутаты

Отмена домашнего задания в школах понизит уровень образования, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, дети сейчас действительно перегружены, но не из-за «домашки».

«Это вызвано неправильными методиками преподавания в первую очередь. Дело в том, что, к сожалению, примерно полвека назад в странах, почему-то до сих пор называющих себя развитыми, вместо понимания закономерностей, начали заставлять детей заучивать факты — вернулись в глубокое прошлое системы образования», — отметил парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что пока полный отказ от домашних заданий в школе должен быть тщательно взвешен. По его мнению, этот вопрос нужно обсуждать с родителями, представителями власти и учителями.

«Я уверен, что можно найти ту приемлемую форму, при которой можно было бы сохранять некий образовательный драйв вне стен школы, но не превращая учебу в пытку для наших детей», — заявил парламентарий.

Милонов также отметил, что нужно пересмотреть объем заданий на дом. По его словам, современные дети тратят на его выполнение столько же времени, сколько проводят в стенах школ.

Депутат ГД Светлана Бессараб в беседе с NEWS.ru отметила, что отмена домашних заданий — это, безусловно, мечта всех без исключения школьников. Также, по ее словам, родительское сообщество в этом случае было бы избавлено от головной боли.

«Но если все домашние задания включить в школьную программу и рассматривать именно на классных уроках, то количество занятий возрастет. Если где-то убыло, то где-то прибыло. Я бы поддержала такое решение, но необходимо будет просчитать, сколько нам потребуется ввести дополнительно школьных часов. Это, кстати, повлечет новые затраты на фонды оплаты труда и другое», — заявила она.

Возможной альтернативой домашним заданиям может стать некий аналог группы продленного дня, в рамках которого дети будут выполнять дополнительные задания в школе, заявил депутат Госдумы Михаил Берулава. Он отметил, что с учетом современных условий домашняя работа утратила смысл: правильные ответы на большинство вопросов и готовые решения задач ученики могут найти в интернете, «это чисто механическая работа».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков также высказывался о необходимости отменить домашнее задание. Он считает, что это «бесполезная трата времени».

«Знаете, когда ты с помощью Chat GPT проверяешь то, что сын у тебя сделал через DeepSeek. Это самое глупое, что ты можешь делать», — сказал депутат.

Когда могут отменить домашние задания

Депутат Госдумы Андрей Свинцов поделился с NEWS.ru мнением, что в ближайшее время отмена домашних заданий в РФ невозможна, «ни в ближайший год, ни в ближайшие пять лет».

«Однако в далекой перспективе — 5–10 лет — домашние задания могут трансформироваться, как и сама система обучения», — отметил он.

Зачем нужно нормировать домашние задания

В случае отмены домашних заданий в школах общий уровень знаний детей вряд ли пострадает, считает педагог Евгения Ворсина. По ее словам, многое зависит от детей и учителей.

«Если они не хотят делать домашние задания, то и так не будут делать. А если ребенок заинтересован, то будет, даже если отменят. Все равно учитель будет рекомендовать его делать, чтобы закрепить полученные знания и сформировать навык», — высказалась Ворсина.

Вопросом загруженности российских школьников заинтересовался и министр просвещения Сергей Кравцов. Он заявил, что с 1 сентября 2025 года количество контрольных и практических работ, а также домашнего задания в российских школах будет нормировано. По его словам, соответствующий приказ согласован с Роспотребнадзором. Согласно документу, ученикам 1–4-х классов стоит тратить на выполнение домашнего задания один-два часа в день.

Кроме того, с 1 сентября родители смогут жаловаться на чрезмерный объем домашних заданий, сообщили в Общественном совете при Министерстве культуры.

«Им (родителям. — NEWS.ru) проще всего проследить, кто и в каком количестве задает домашнее задание, сколько времени занимает его выполнение. Если дети не остаются на продленке, никто другой зафиксировать этого не может», — объяснил член Совета Арслан Хасавов.

Почему часть родителей против отмены домашних заданий

Под постом Володина россияне оставили более 7500 комментариев. Мнения разделились: некоторые оказались не готовы к такой радикальной реформе.

«Домашнее задание отменять нельзя!!! А перегружены школьники компьютерными играми, а не учебой», — написала Наталья.

Ольга Волчек добавила, что «домашка» необходима, ведь она помогает лучше усваивать пройденный в школе материал.

«Элементарное знание детской психологии подсказывает, что узнанное, но не повторенное в ближайшие несколько часов мозгом во сне нивелируется как неактуальное. Домашнее задание — именно для того, чтобы что-то у школьника задерживалось. И если его выполнять самостоятельно, то так и получается», — написала она.

Многие родители придерживаются мнения, что отменять домашнее задание нельзя, но надо его сократить и изменить, чтобы дети могли справиться с ним самостоятельно. По словам многодетной матери Анны, сейчас в некоторых рабочих тетрадях так и написано: «Обратись за помощью к родителям».

Другая родительница Мария предложила оставить домашнюю работу по ключевым предметам — русский язык, математика — и нескольким другим, но при этом убрать «всякие конспекты и рисунки». Кроме того, она просит исключить самостоятельное изучение новых тем дома.

«Дело в том, что вся эта чрезмерная нагрузка и на детей, и на их родителей приводит к конфликтам внутри семьи. Совершенно правильно было бы оставить эту проблему с домашними заданиями где-то в школе», — добавил отец двоих детей Андрей.

А Александра предложила заменить привычную домашнюю работу на проекты по основным предметам, которые дети должны будут делать самостоятельно и презентовать раз в полгода. Впрочем немало комментариев и в поддержку инициативы.

