Володин предложил обсудить отмену домашних заданий для школьников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену домашних заданий для российских школьников. В Telegram он подчеркнул, что в среднем дети проводят за учебой по 8–10 часов в день.

В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий, — подчеркнул Володин.

По словам спикера Госдумы, дети все чаще формально подходят к выполнению работ. Нередко школьники обращаются к искусственному интеллекту и поиску готовых ответов. Домашние задания превращаются в пустую трату времени, констатировал Володин.

В поисках альтернативы он обратился к мировому опыту. Существуют примеры, когда домашние задания носят творческий или исследовательский характер. Это позволяет ребенку глубоко изучить тему и сформировать критическое мышление, добавил Володин.

