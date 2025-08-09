Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 15:13

Володин предложил обсудить отмену домашних заданий для школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену домашних заданий для российских школьников. В Telegram он подчеркнул, что в среднем дети проводят за учебой по 8–10 часов в день.

В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий, — подчеркнул Володин.

По словам спикера Госдумы, дети все чаще формально подходят к выполнению работ. Нередко школьники обращаются к искусственному интеллекту и поиску готовых ответов. Домашние задания превращаются в пустую трату времени, констатировал Володин.

В поисках альтернативы он обратился к мировому опыту. Существуют примеры, когда домашние задания носят творческий или исследовательский характер. Это позволяет ребенку глубоко изучить тему и сформировать критическое мышление, добавил Володин.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов выступил против отмены Единого государственного экзамена для школьников. ЕГЭ является эффективным и универсальным инструментом оценки знаний ребят, пояснил он.

Вячеслав Володин
дети
Госдума
домашние задания
