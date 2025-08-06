«Носит объективный характер»: в МГИМО выступили против отмены ЕГЭ

Отменять Единый государственный экзамен не следует, поскольку это эффективный и универсальный инструмент оценки знаний школьников, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в ведущие российские вузы в 2025 году. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ЕГЭ носит объективный характер.

ЕГЭ сегодня носит объективный характер. Ребята, обучаясь в университете, показывают, что оценки, полученные на ЕГЭ, они действительно заслужили. Так что ломать то, что годами складывалось и каждый год совершенствуется, не нужно, — подчеркнул Торкунов.

Также ректор обратил внимание на то, что в настоящее время многим вузам предоставлено право вводить дополнительные вступительные испытания, если они считают это необходимым. При этом Торкунов уверен, что такая практика не должна становиться повсеместной. Особое право на дополнительные испытания, по мнению ректора, могут иметь вузы с высоким конкурсом, но в целом это должно определяться индивидуальной политикой каждого учебного заведения.

Ранее Торкунов рассказал, что в рамках приемной кампании этого года МГИМО принял больше иностранных студентов, чем в прошлом. Он назвал этот показатель устойчивым. Всего вуз выделил около 700 бюджетных мест для иностранных студентов и около тысячи — платных.