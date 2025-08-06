Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 15:51

«Носит объективный характер»: в МГИМО выступили против отмены ЕГЭ

Ректор МГИМО: ЕГЭ является эффективным инструментом проверки знаний школьников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Отменять Единый государственный экзамен не следует, поскольку это эффективный и универсальный инструмент оценки знаний школьников, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в ведущие российские вузы в 2025 году. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ЕГЭ носит объективный характер.

ЕГЭ сегодня носит объективный характер. Ребята, обучаясь в университете, показывают, что оценки, полученные на ЕГЭ, они действительно заслужили. Так что ломать то, что годами складывалось и каждый год совершенствуется, не нужно, — подчеркнул Торкунов.

Также ректор обратил внимание на то, что в настоящее время многим вузам предоставлено право вводить дополнительные вступительные испытания, если они считают это необходимым. При этом Торкунов уверен, что такая практика не должна становиться повсеместной. Особое право на дополнительные испытания, по мнению ректора, могут иметь вузы с высоким конкурсом, но в целом это должно определяться индивидуальной политикой каждого учебного заведения.

Ранее Торкунов рассказал, что в рамках приемной кампании этого года МГИМО принял больше иностранных студентов, чем в прошлом. Он назвал этот показатель устойчивым. Всего вуз выделил около 700 бюджетных мест для иностранных студентов и около тысячи — платных.

вузы
ЕГЭ
МГИМО
экзамены
видео
Екатерина Укушева
Е. Укушева
Сергей Петров
С. Петров
Сергей Вилков
С. Вилков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.