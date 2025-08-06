В МГИМО выросло число иностранных студентов

В рамках приемной кампании этого года Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) принял больше иностранных студентов, чем в прошлом, заявил NEWS.ru ректор вуза Анатолий Торкунов. Он назвал этот показатель устойчивым.

В этом году мы приняли больше, чем в прошлом году в целом, — сказал он.

Ректор подчеркнул, что всего МГИМО выделил около 700 бюджетных мест для иностранных студентов и около тысячи — платных. По его словам, в вуз поступило много представителей стран СНГ.

Ранее ректор Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина Илья Обаков заявил, что регулярный рост цен на обучение в вузах неизбежен, в том числе из-за инфляции, которая влияет на стоимость университетских услуг. Кроме того, вузы соблюдают нормативы по зарплатам преподавателей в соответствии с поручением президента России, что является еще одним фактором повышения стоимости обучения, отметил он.

До этого депутат петербургского закса Андрей Рябоконь предложил сделать дешевле платное высшее образование для хорошистов. Он выступил с инициативой разработать дифференцированную шкалу платы в вузах в зависимости от баллов ЕГЭ.