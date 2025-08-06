Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 15:10

В МГИМО выросло число иностранных студентов

Анатолий Торкунов Анатолий Торкунов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В рамках приемной кампании этого года Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) принял больше иностранных студентов, чем в прошлом, заявил NEWS.ru ректор вуза Анатолий Торкунов. Он назвал этот показатель устойчивым.

В этом году мы приняли больше, чем в прошлом году в целом, — сказал он.

Ректор подчеркнул, что всего МГИМО выделил около 700 бюджетных мест для иностранных студентов и около тысячи — платных. По его словам, в вуз поступило много представителей стран СНГ.

Ранее ректор Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина Илья Обаков заявил, что регулярный рост цен на обучение в вузах неизбежен, в том числе из-за инфляции, которая влияет на стоимость университетских услуг. Кроме того, вузы соблюдают нормативы по зарплатам преподавателей в соответствии с поручением президента России, что является еще одним фактором повышения стоимости обучения, отметил он.

До этого депутат петербургского закса Андрей Рябоконь предложил сделать дешевле платное высшее образование для хорошистов. Он выступил с инициативой разработать дифференцированную шкалу платы в вузах в зависимости от баллов ЕГЭ.

МГИМО
вузы
Москва
образование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.