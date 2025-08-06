Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 15:05

Ректор УрФУ назвал две причины роста цен на обучение в университетах России

Ректор УрФУ Обабков: рост цен на обучение в вузах неизбежен

Илья Обабков Илья Обабков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Регулярный рост цен на обучение в вузах неизбежен, в том числе из-за инфляции, которая влияет на стоимость университетских услуг, заявил в беседе с NEWS.ru ректор Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина Илья Обабков. Кроме того, вузы соблюдают нормативы по зарплатам преподавателей в соответствии с поручением президента России, что является еще одним фактором повышения стоимости обучения, отметил он.

В зависимости от того, думает ли вуз о своем абитуриенте и насколько может себе позволить повышение стоимости, настолько цены и меняются. Некоторые [университеты] повышают цены сильно, некоторые — не очень, — добавил Обабков.

В качестве примера он привел УрФУ и объяснил, что на IT-программах вуз допускает более существенное повышение стоимости обучения. В то же время на инженерных и социально значимых направлениях изменения цен минимальны, резюмировал ректор.

Ранее сообщалось, что педагогическое образование обогнало по популярности у поступающих в вузы другие направления, в том числе IT-специальности. Как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, на данный момент от желающих стать учителями подано 233,5 тысячи заявлений на 70 тысяч бюджетных мест.

До этого депутат петербургского закса Андрей Рябоконь предложил сделать дешевле платное высшее образование для хорошистов. Он выступил с инициативой разработать дифференцированную шкалу платы в вузах в зависимости от баллов ЕГЭ.

