Ректор УрФУ назвал две причины роста цен на обучение в университетах России

Регулярный рост цен на обучение в вузах неизбежен, в том числе из-за инфляции, которая влияет на стоимость университетских услуг, заявил в беседе с NEWS.ru ректор Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина Илья Обабков. Кроме того, вузы соблюдают нормативы по зарплатам преподавателей в соответствии с поручением президента России, что является еще одним фактором повышения стоимости обучения, отметил он.

В зависимости от того, думает ли вуз о своем абитуриенте и насколько может себе позволить повышение стоимости, настолько цены и меняются. Некоторые [университеты] повышают цены сильно, некоторые — не очень, — добавил Обабков.

В качестве примера он привел УрФУ и объяснил, что на IT-программах вуз допускает более существенное повышение стоимости обучения. В то же время на инженерных и социально значимых направлениях изменения цен минимальны, резюмировал ректор.

