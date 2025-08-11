Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 12:26

В Госдуме придумали альтернативу домашним заданиям для школьников

Депутат Берулава предложил давать дополнительные задания ученикам прямо в школе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возможной альтернативой домашним заданиям может стать некий аналог группы продленного дня, в рамках которого дети будут выполнять дополнительные задания в школе, заявил «Ридусу» депутат Госдумы Михаил Берулава. Так он отреагировал на предложение коллеги Вячеслава Володина отменить домашнюю работу для детей.

Можно проработать дополнительные задания, которые могут школьники выполнять после уроков в школе, тогда можно отменить домашние задания. Но надо стремиться к тому, чтобы не было ущерба для детей в усвоении знаний, — высказался Берулава.

Он отметил, что с учетом современных условий идея домашних заданий утрачивает смысл. Правильные ответы на большинство вопросов и готовые решения задач дети могут найти в интернете, пояснил парламентарий. По его словам, «это чисто механическая работа».

Вячеслав Володин ранее выступил за отмену домашних заданий для российских школьников. Он подчеркнул, что в среднем дети проводят за учебой по восемь–десять часов в день.

