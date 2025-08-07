ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить

С 3 сентября в России начнет действовать единый стандарт школьной формы. Минпросвещения представило комплекты для мальчиков и девочек. Что теперь должны будут носить ученики и сколько будет стоить форма — в материале NEWS.ru.

Какая школьная форма соответствует ГОСТу

Минпросвещения представило новую школьную форму в рамках общегосударственного стандарта. Для девочек это жакет и юбка бордового цвета, блузка с кружевным воротником и бантом. Для мальчиков — пиджак и брюки темно-синего цвета, голубая рубашка и темно-синий галстук. Производитель — одна из фабрик Тверской области, которой был вручен первый сертификат соответствия ГОСТу.

Модели вызвали неоднозначную реакцию. Пользователи Сети сравнили новую школьную форму с костюмами героев советского фильма «Служебный роман» — Людмилы Калугиной и Анатолия Новосельцева. Эксперт в области моды стилист Владислав Лисовец заявил, что дизайн получился архаичным и скорее комичным, чем стильным.

Принятие стандарта не означает введение в России единой школьной формы, обязательной для всех учреждений, подчеркнул директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут. По его словам, субъекты РФ сами вырабатывают и принимают требования к одежде учеников.

«Окончательное решение, будет ли в школе форма обязательной или нет, принимает именно школа: учителя, родительские комитеты и сообщество учеников — коллегиально», — уточнил Реут.

Стандарт школьной формы регламентирует, что она должна быть в деловом стиле, а ткань, из которой она сделана, — гипоаллергенной, с хорошей воздухопроницаемостью и способностью отводить влагу. Также в документе отдельно прописано удобство одежды: ученики должны чувствовать себя в ней комфортно не только сидя за партой, но и в движении.

Школьная форма на пресс-конференции, посвященной разработке и принятию нового национального стандарта для школьной формы Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Что говорят о ГОСТе школьной формы в Госдуме

ГОСТ школьной формы в России был необходим, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства отец шестерых детей Виталий Милонов. По его словам, стандарт регулирует безопасность одежды и тканей, из которых она сшита, ведь чистая синтетика плохо влияет на кожу подростка.

«Но я все же за введение брендбуков школьной формы с вариантами, например не только пиджак, но и кардиган, свитерок, жилеточка. Ведь дети все индивидуальные, у них разная активность. Моему старшему сыну, например, пиджак вообще противопоказан, он его порвет моментально. Так же и с девочками, нужны различные варианты: платья, сарафанчики, юбки с блузами, брючные костюмы. Не должно быть формы, как в советское время, которую все ненавидели. Все в синих пиджаках и в коричневых жутких платьицах», — сказал Милонов.

Он также предложил привлекать к созданию одежды для учеников талантливых модельеров. Такой подход приведет к появлению нескучной и красивой школьной формы, считает Милонов.

«И, конечно, в брендбук нужно включать региональные нюансы. Здорово, если в одежде будут использоваться варианты с национальными орнаментами: финно-угорские, марийские, мордовские, мокшанские. Это будет красиво и всяко лучше, чем какая-нибудь белиберда с иностранной надписью на все пузо», — сказал Милонов.

В ГОСТе прописано, что школьная форма должна быть светской, уточнила в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что национальные узоры на ней могут быть, но религиозные элементы — нет.

Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько будет стоить школьная форма по ГОСТу

В среднем цены на школьную форму увеличились на 6–7% по сравнению с 2024 годом, а на отдельные предметы одежды — на 12%, рассказал NEWS.ru председатель комитета по вопросам производства и реализации одежды обучающихся (школьной формы) Союзлегпрома Владимир Богомолов. Он подчеркнул, что такой показатель остается в рамках инфляции.

«Средняя по стране цена одного комплекта школьной формы для мальчика составляет 15,5 тысячи рублей, для девочки — 18,5 тысячи рублей. Это костюм, одна рубашка и галстук для мальчика и пиджак с юбкой для девочки. Цена немаленькая, но надо понимать, что ГОСТ тут совершенно ни при чем. Он не влияет на цену никоим образом. ГОСТ — это про качество», — сказал Богомолов.

Он добавил, что массовое производство школьной формы по ГОСТу не должно существенно повысить ее стоимость. Конкуренция не даст это сделать: всегда найдутся люди, которые сошьют то же самое дешевле, считает он. Однако Богомолов подчеркнул, что все же более высокое качество повлечет некоторое повышение цен.

«Но стандарт — дело добровольное. Вы можете им пользоваться или не пользоваться. Вы можете вообще ребенка одеть в то, что он носил раньше, и никто в школе не имеет права не допустить его на занятия», — сказал он.

Чтобы цены на школьную форму не выросли после введения стандарта, необходимы механизмы субсидирования промышленности, сообщила NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она подчеркнула, что сегодня уже существуют соответствующие меры, но работа по их расширению продолжается совместно с Минпромторгом.

«Мы задавали подобные вопросы министру промышленности Антону Алиханову, получили поддержку», — подчеркнула она.

Покупательница выбирает форму на ярмарке школьной одежды Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Нужна ли в России единая школьная форма

Около 90% учебных заведений ввели для себя форму с учетом своей специфики, сообщила Гумерова. Однако, по ее мнению, вводить единую для всех учебных заведений России не стоит.

«Я бы оставила это на откуп регионам и конкретным школам, потому что все-таки разный климат, у учебных учреждений есть свои особенности, когда, допустим, уже 10 лет есть какая-то форма, эмблема, которую все вместе придумывали. Это же их отличительные характеристики», — отметила Гумерова.

Кроме того, она призвала подключать к обсуждению школьной формы детей. По мнению Гумеровой, если ребята включены в процесс, если они имеют право голоса наравне с родителями и педагогами, то они будут с удовольствием носить выбранную одежду и считать ее знаком отличия своего родного учебного заведения.

«Я как педагог-психолог знаю, что когда нам говорят: „Так, все, теперь вы будете ходить в такой форме“, то сразу не хочется ее надевать. Лучше как-то в джинсах и в рубашке. Поэтому надо выбирать и обсуждать ее вместе с детьми», — сказала сенатор.

Она подчеркнула, что сейчас идет работа по «донастройке» мер социальной поддержки семей с детьми. Предполагается, что в будущем вместо денежной выплаты им могут начать выдавать специальные сертификаты на покупку качественной школьной формы отечественного производства.

