Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 19:00

ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить

Пресс-конференция, посвященная разработке и принятию нового национального стандарта для школьной формы Пресс-конференция, посвященная разработке и принятию нового национального стандарта для школьной формы Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

С 3 сентября в России начнет действовать единый стандарт школьной формы. Минпросвещения представило комплекты для мальчиков и девочек. Что теперь должны будут носить ученики и сколько будет стоить форма — в материале NEWS.ru.

Какая школьная форма соответствует ГОСТу

Минпросвещения представило новую школьную форму в рамках общегосударственного стандарта. Для девочек это жакет и юбка бордового цвета, блузка с кружевным воротником и бантом. Для мальчиков — пиджак и брюки темно-синего цвета, голубая рубашка и темно-синий галстук. Производитель — одна из фабрик Тверской области, которой был вручен первый сертификат соответствия ГОСТу.

Модели вызвали неоднозначную реакцию. Пользователи Сети сравнили новую школьную форму с костюмами героев советского фильма «Служебный роман» — Людмилы Калугиной и Анатолия Новосельцева. Эксперт в области моды стилист Владислав Лисовец заявил, что дизайн получился архаичным и скорее комичным, чем стильным.

Принятие стандарта не означает введение в России единой школьной формы, обязательной для всех учреждений, подчеркнул директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут. По его словам, субъекты РФ сами вырабатывают и принимают требования к одежде учеников.

«Окончательное решение, будет ли в школе форма обязательной или нет, принимает именно школа: учителя, родительские комитеты и сообщество учеников — коллегиально», — уточнил Реут.

Стандарт школьной формы регламентирует, что она должна быть в деловом стиле, а ткань, из которой она сделана, — гипоаллергенной, с хорошей воздухопроницаемостью и способностью отводить влагу. Также в документе отдельно прописано удобство одежды: ученики должны чувствовать себя в ней комфортно не только сидя за партой, но и в движении.

Школьная форма на пресс-конференции, посвященной разработке и принятию нового национального стандарта для школьной формы Школьная форма на пресс-конференции, посвященной разработке и принятию нового национального стандарта для школьной формы Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Что говорят о ГОСТе школьной формы в Госдуме

ГОСТ школьной формы в России был необходим, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства отец шестерых детей Виталий Милонов. По его словам, стандарт регулирует безопасность одежды и тканей, из которых она сшита, ведь чистая синтетика плохо влияет на кожу подростка.

«Но я все же за введение брендбуков школьной формы с вариантами, например не только пиджак, но и кардиган, свитерок, жилеточка. Ведь дети все индивидуальные, у них разная активность. Моему старшему сыну, например, пиджак вообще противопоказан, он его порвет моментально. Так же и с девочками, нужны различные варианты: платья, сарафанчики, юбки с блузами, брючные костюмы. Не должно быть формы, как в советское время, которую все ненавидели. Все в синих пиджаках и в коричневых жутких платьицах», — сказал Милонов.

Он также предложил привлекать к созданию одежды для учеников талантливых модельеров. Такой подход приведет к появлению нескучной и красивой школьной формы, считает Милонов.

«И, конечно, в брендбук нужно включать региональные нюансы. Здорово, если в одежде будут использоваться варианты с национальными орнаментами: финно-угорские, марийские, мордовские, мокшанские. Это будет красиво и всяко лучше, чем какая-нибудь белиберда с иностранной надписью на все пузо», — сказал Милонов.

В ГОСТе прописано, что школьная форма должна быть светской, уточнила в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что национальные узоры на ней могут быть, но религиозные элементы — нет.

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько будет стоить школьная форма по ГОСТу

В среднем цены на школьную форму увеличились на 6–7% по сравнению с 2024 годом, а на отдельные предметы одежды — на 12%, рассказал NEWS.ru председатель комитета по вопросам производства и реализации одежды обучающихся (школьной формы) Союзлегпрома Владимир Богомолов. Он подчеркнул, что такой показатель остается в рамках инфляции.

«Средняя по стране цена одного комплекта школьной формы для мальчика составляет 15,5 тысячи рублей, для девочки — 18,5 тысячи рублей. Это костюм, одна рубашка и галстук для мальчика и пиджак с юбкой для девочки. Цена немаленькая, но надо понимать, что ГОСТ тут совершенно ни при чем. Он не влияет на цену никоим образом. ГОСТ — это про качество», — сказал Богомолов.

Он добавил, что массовое производство школьной формы по ГОСТу не должно существенно повысить ее стоимость. Конкуренция не даст это сделать: всегда найдутся люди, которые сошьют то же самое дешевле, считает он. Однако Богомолов подчеркнул, что все же более высокое качество повлечет некоторое повышение цен.

«Но стандарт — дело добровольное. Вы можете им пользоваться или не пользоваться. Вы можете вообще ребенка одеть в то, что он носил раньше, и никто в школе не имеет права не допустить его на занятия», — сказал он.

Чтобы цены на школьную форму не выросли после введения стандарта, необходимы механизмы субсидирования промышленности, сообщила NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она подчеркнула, что сегодня уже существуют соответствующие меры, но работа по их расширению продолжается совместно с Минпромторгом.

«Мы задавали подобные вопросы министру промышленности Антону Алиханову, получили поддержку», — подчеркнула она.

Покупательница выбирает форму на ярмарке школьной одежды Покупательница выбирает форму на ярмарке школьной одежды Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Нужна ли в России единая школьная форма

Около 90% учебных заведений ввели для себя форму с учетом своей специфики, сообщила Гумерова. Однако, по ее мнению, вводить единую для всех учебных заведений России не стоит.

«Я бы оставила это на откуп регионам и конкретным школам, потому что все-таки разный климат, у учебных учреждений есть свои особенности, когда, допустим, уже 10 лет есть какая-то форма, эмблема, которую все вместе придумывали. Это же их отличительные характеристики», — отметила Гумерова.

Кроме того, она призвала подключать к обсуждению школьной формы детей. По мнению Гумеровой, если ребята включены в процесс, если они имеют право голоса наравне с родителями и педагогами, то они будут с удовольствием носить выбранную одежду и считать ее знаком отличия своего родного учебного заведения.

«Я как педагог-психолог знаю, что когда нам говорят: „Так, все, теперь вы будете ходить в такой форме“, то сразу не хочется ее надевать. Лучше как-то в джинсах и в рубашке. Поэтому надо выбирать и обсуждать ее вместе с детьми», — сказала сенатор.

Она подчеркнула, что сейчас идет работа по «донастройке» мер социальной поддержки семей с детьми. Предполагается, что в будущем вместо денежной выплаты им могут начать выдавать специальные сертификаты на покупку качественной школьной формы отечественного производства.

Читайте также:

«Мам, я все уже знаю»: как объяснить ребенку, зачем ходить в школу

Раньше было хуже? Сравниваем советское и российское школьное образование

Почему дети не едят в школах: чем сейчас кормят в столовых, в чем проблема

школа
форма
дети
Госдума
Совфед
стандарт
ГОСТ
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.