Известный стилист высмеял новую школьную форму в России

В Министерстве просвещения РФ утвердили обновленный государственный стандарт для школьной одежды, однако, как отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт в области моды Владислав Лисовец, дизайн формы получился архаичным и скорее комичным, чем стильным. По его мнению, у современной молодежи другие ценности.

Понятно, что школьников хотят сделать элегантными — и это хорошо. Но это откидывает мужской образ в Советский Союз, а женский — в какой-то образ старой девы 50-х годов. Мне кажется, сегодня молодежь вообще выглядит по-другому. У них другие ценности, другая жизнь, другой ритм. Это самое важное — одежда должна быть более легкой, — сказал стилист.

Ранее активист профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков заявил, что принятие нового ГОСТа для школьной формы негативно скажется на семейных бюджетах. Любая стандартизация автоматически увеличивает ценник, считает он.

До этого стало известно, что с начала июля в РФ начал действовать обновленный государственный стандарт для школьной одежды. Как следует из документа на сайте Росстандарта, форма должна сочетать комфорт, привлекательный внешний вид и национально-патриотическую направленность.