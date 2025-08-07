«Все в пиджаках и жутких платьицах»: Милонов оценил стандарт школьной формы

ГОСТ школьной формы в России был необходим, но все же нужно ввести брендбуки с вариантами комплектов, сообщил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, отец шестерых детей Виталий Милонов. По его словам, не должно быть так, чтобы дети ненавидели одежду, в которой они ходят на учебу.

Я за введение брендбуков школьной формы с вариантами, например, не только пиджак, но и кардиган, свитерок, жилеточка. Моему старшему сыну, например, пиджак противопоказан, он его порвет моментально. Так же и с девочками, нужны варианты. Не должно быть формы, как в советское время, которую все ненавидели. Все в синих пиджаках и в коричневых жутких платьицах, — сказал Милонов.

Парламентарий отметил, что при разработке брендбуков нужно учитывать и региональные нюансы, например, включать в одежду национальные орнаменты: финно-угорские, марийские, мордовские, мокшанские. Это, по мнению Милонова, будет «всяко лучше, чем какая-нибудь белиберда с иностранной надписью на все пузо». Он также предложил привлекать к созданию одежды для учеников талантливых модельеров. Такой подход приведет к появлению нескучной и красивой школьной формы, считает депутат.

Ранее стало известно, что в России с 3 сентября вступает в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме. Согласно документу, опубликованному на официальном портале Росстандарта, форма должна соответствовать деловому стилю, учитывать особенности посадки и движения, быть светской и эстетичной, без запрещенных символов. Рекомендуется размещение на одежде государственной и патриотической символики. Этот ГОСТ вводится впервые.