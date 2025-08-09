Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 18:27

Милонов высказался об идее отменить домашние задания в школах

Милонов призвал обсудить отмену домашних заданий с родителями и педагогами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что пока полный отказ от домашних заданий в школе должен быть тщательно взвешен. По его мнению, этот вопрос нужно обсуждать с родителями, представителями власти и учителями.

Вместе с тем полный отказ от домашнего задания должен быть тщательно взвешен. Решение по этому вопросу должно стать результатом обсуждения как родительского сообщества и органов госвласти, так и, конечно, специалистов — педагогов. Я уверен, что можно найти ту приемлемую форму, при которой можно было бы сохранять некий образовательный драйв вне стен школы, но не превращая учебу в пытку для наших детей, — заявил политик.

Милонов также отметил, что нужно пересмотреть объем заданий на дом. По его словам, современные дети тратят на его выполнение столько же времени, сколько проводят в стенах школ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить домашние задания для российских школьников, отметив, что дети тратят на учебу по 8–10 часов в день. Он заявил, что все больше учеников формально выполняют задания, нередко используя искусственный интеллект и готовые ответы. По мнению политика, это превращает домашнюю работу в бесполезную трату времени.

