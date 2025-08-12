Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 12 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 12 августа

Telegram-канал SHOT сообщил о пяти взрывах в Ставрополе. По информации канала, в городе работают системы ПВО по дронам ВСУ. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Местные жители рассказали SHOT, что они услышали характерный звук работы моторов БПЛА примерно в 03:00. После этого, уточняет SHOT, в городе раздались взрывы, а в небе были видны вспышки.

Два сотрудника скорой помощи погибли в результате атаки украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, водитель находится в тяжелом состоянии.

«В результате украинской вооруженной агрессии погибли два сотрудника скорой медицинской помощи. Водитель в тяжелом состоянии», — написал Приходько.

В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. По его словам, им оказывается медицинская помощь.

«В Дзержинске (на Украине его называют Торецком. — прим. NEWS.ru) городского округа Горловка в результате атаки ударного БПЛА ВСУ пострадал мужчина 1965 года рождения», — заявил Пушилин.

Уточняется, в Красногоровке городского округа Донецк также оказались ранены двое мужчин 1980 года и 1981 года рождения. Кроме того, получили повреждения жилой дом и детский сад в Горловке. Со стороны ВСУ совершено шесть атак.

В Белгородской области зафиксированы новые раненые среди мирных жителей в результате ударов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Число пострадавших в результате обстрелов ВСУ увеличилось до двух человек.

В городе Шебекино женщина получила осколочные ранения ноги и лица, мужчина с баротравмой и осколочными ранениями головы и рук обратился за медицинской помощью и проходит лечение амбулаторно. В поселке Красная Яруга пострадала супружеская пара во время удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по частному дому.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб.

«Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Мирная жительница получила ранения в результате атаки дронов ВСУ на село Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

«При отражении атаки в результате падения сбитого БПЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу», — написал глава региона.

В Тульской области сбили 11 БПЛА, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, два человека погибли, трое пострадали.

«Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести», — написал губернатор.

