Гладков уточнил число пострадавших при обстреле Шебекино

В Белгородской области зафиксированы новые раненые среди мирных жителей в результате ударов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Число пострадавших в результате обстрелов ВСУ увеличилось до двух человек.

В городе Шебекино женщина получила осколочные ранения ноги и лица, мужчина с баротравмой и осколочными ранениями головы и рук обратился за медицинской помощью и проходит лечение амбулаторно. В поселке Красная Яруга пострадала супружеская пара во время удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по частному дому.

Кроме того, в селе Соболевка Валуйского округа дрон попал в легковой автомобиль. Проходивший рядом мужчина получил проникающие осколочные ранения поясничной области и ноги, его госпитализируют в Валуйскую центральную районную больницу.

Ранее Гладков рассказал, что в Белгородской области с начала августа от обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей, еще 33 были ранены, в том числе пятеро детей. По его словам, только за последние сутки погибли три человека.

До этого он сообщал, что за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 105 беспилотниками. По его информации, украинские военные ударили по девяти районам региона: Шебекинскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Краснояружскому, Грайворонскому, Волоконовскому, Прохоровскому и Корочанскому.

