Кто убил полковника СБУ в Киеве? Новые подробности, причастна ли ФСБ

Кто убил полковника СБУ в Киеве? Новые подробности, причастна ли ФСБ

В СБУ заявили о ликвидации предполагаемых киллеров полковника спецслужбы Ивана Воронича. Что об этом известно, кто его убил, какие новые подробности раскрыли, причастна ли к случившемуся Федеральная служба безопасности?

Кто убил полковника СБУ в Киеве, новые подробности

В СБУ заявили, что убийство совершили два человека — мужчина и женщина, их имена не называются.

«Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить график дня и маршруты передвижения», — утверждает спецслужба.

Киллерам передали пистолет с глушителем, после убийства они собирались «залечь на дно», но их обнаружили в столичном регионе, утверждают в украинском ведомстве. В пресс-службе отметили, что подозреваемые в убийстве полковника при задержании оказали сопротивление, поэтому их уничтожили.

СБУ обвиняет российские спецслужбы в убийстве Воронича.

Как убили Воронича

Киллеры убили Воронича в Голосеевском районе Киева 10 июля.

Момент убийства попал на видео: неизвестный во дворе дома подобрался близко к жертве, скрылся за припаркованными автомобилями, совершил выстрел и скрылся с места инцидента. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в полковника СБУ стреляли пять раз из пистолета с глушителем.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинское издание «Страна» ранее опубликовало ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника. По данным СМИ, правоохранительные органы разыскивали женщину по имени Нармин Гулиева 1991 года рождения и ее сообщника.

Ликвидация Воронича может быть местью за убийство российских высокопоставленных военных и других граждан РФ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

«Это месть за политолога Дарью Дугину, писателя Владлена Татарского и массовый расстрел людей в „Крокусе“. Думаю, это не первое лицо, ответственное за гибель наших граждан, последуют еще и другие убийства. Это сигнал всем остальным, кто занимается террористической деятельностью на территории РФ и надеется, что мы их не найдем», — сказал Перенджиев.

Что известно о полковнике СБУ Ворониче

Воронич занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Ранее он служил в разведке Минобороны Украины. По информации экс-командира одной из частей сил спецопераций Романа Червинского, Воронич занимался направлением, связанным с операциями против России.

В The New York Times утверждают, что Воронич имел отношение к операции ВСУ в Курской области, а также убийству командира ополчения ДНР Арсена Павлова, также известного как Моторола, в 2016 году.

«В Киеве застрелили полковника СБУ, который занимался диверсиями на территории России. <…> За свою карьеру он, наверное, много зла успел сделать», — заявил политолог Сергей Марков.

Читайте также:

Покушение на Симоньян и Собчак: кто хотел убить, новые подробности

Рубль скоро рухнет? Каковы курсы валют 13 июля, что с евро, долларом, юанем

Погода в Москве и Петербурге 14–20 июля: вместо жары — похолодание и ливни?