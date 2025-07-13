Покушение на Симоньян и Собчак: кто хотел убить, новые подробности

Подозреваемый в подготовке покушения на журналистку Ксению Собчак и главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян (в центре) у Басманного суда

В деле о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились три новых фигуранта. Что об этом известно, как их накажут?

Что известно о новых фигурантах в деле о покушении на Симоньян и Собчак

По информации источника, все трое являются несовершеннолетними и находятся под запретом определенных действий. Мера пресечения будет действовать до 14 октября 2025 года.

Помимо обвинений в причастности к покушению на медийных персон, подростки проходят по делу о нападении на лиц азиатской внешности.

Юрист Михаил Салкин рассказал NEWS.ru, что подозреваемые могут получить наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.

«За покушение на убийство, которое планировалось совершать группой лиц, для несовершеннолетних не может превышать семи лет шести месяцев, так как для них установлен порог наказания в виде 10 лет. А за покушение на преступление этот порог снижается на четверть. В случае если имело место приготовление к преступлению, например разработка плана, приобретение оружия, то наказание для несовершеннолетних не будет превышать пяти лет лишения свободы», — пояснил Салкин.

Что известно о покушении на Симоньян и Собчак

В 2023 году ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», осуществлявших разведку по адресам работы и проживания журналисток.

Ведомство уточнило, что в ходе следственных действий у подозреваемых изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.

Сотрудники ФСБ РФ задерживают одного из членов неонацистской группировки «Параграф-88» Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

За каждое убийство неонацистам обещали по 1,5 млн рублей. Силовики отметили, что преступления готовились по заказу Службы безопасности Украины (СБУ).

Всего арестовали восемь человек, трое из них — несовершеннолетние, еще одному было меньше 18 лет на момент преступления. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство). Позднее двоим совершеннолетним фигурантам добавили ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство по мотивам политической и идеологической вражды), а также ст. 222 (незаконный оборот оружия).

В конце августа 2024 года трем фигурантам дела добавили обвинение в участии в организации, признанной в России террористической, — ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса, она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Симоньян, комментируя предотвращение покушения на нее, заявила, что есть вещи страшнее смерти — это предательство и позор.

«Очень жаль, что 18-летний парень, видео которого мне показали, так оказался заморочен. Что он читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, кто ему так заморочил голову, что он вдруг решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги Украины, украинской разведки на уничтожение лидеров общественного мнения своей же страны, это, конечно, сильный когнитивный диссонанс», — сказала она.

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