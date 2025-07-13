Покушение на Симоньян и Собчак: кто хотел убить, новые подробности

В деле о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились три новых фигуранта. Что об этом известно, как их накажут?
Что известно о новых фигурантах в деле о покушении на Симоньян и Собчак
По информации источника, все трое являются несовершеннолетними и находятся под запретом определенных действий. Мера пресечения будет действовать до 14 октября 2025 года.
Помимо обвинений в причастности к покушению на медийных персон, подростки проходят по делу о нападении на лиц азиатской внешности.
Юрист Михаил Салкин рассказал NEWS.ru, что подозреваемые могут получить наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.
«За покушение на убийство, которое планировалось совершать группой лиц, для несовершеннолетних не может превышать семи лет шести месяцев, так как для них установлен порог наказания в виде 10 лет. А за покушение на преступление этот порог снижается на четверть. В случае если имело место приготовление к преступлению, например разработка плана, приобретение оружия, то наказание для несовершеннолетних не будет превышать пяти лет лишения свободы», — пояснил Салкин.
Что известно о покушении на Симоньян и Собчак
В 2023 году ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», осуществлявших разведку по адресам работы и проживания журналисток.
Ведомство уточнило, что в ходе следственных действий у подозреваемых изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
За каждое убийство неонацистам обещали по 1,5 млн рублей. Силовики отметили, что преступления готовились по заказу Службы безопасности Украины (СБУ).
Всего арестовали восемь человек, трое из них — несовершеннолетние, еще одному было меньше 18 лет на момент преступления. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство). Позднее двоим совершеннолетним фигурантам добавили ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство по мотивам политической и идеологической вражды), а также ст. 222 (незаконный оборот оружия).
В конце августа 2024 года трем фигурантам дела добавили обвинение в участии в организации, признанной в России террористической, — ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса, она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
Симоньян, комментируя предотвращение покушения на нее, заявила, что есть вещи страшнее смерти — это предательство и позор.
«Очень жаль, что 18-летний парень, видео которого мне показали, так оказался заморочен. Что он читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, кто ему так заморочил голову, что он вдруг решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги Украины, украинской разведки на уничтожение лидеров общественного мнения своей же страны, это, конечно, сильный когнитивный диссонанс», — сказала она.
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