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13 июля 2025 в 12:09

Раскрыто, что грозит покушавшимся на Собчак и Симоньян подросткам

Юрист Салкин: фигурантам покушения на Собчак и Симоньян может грозить 7,5 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несовершеннолетние подозреваемые в покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак могут получить наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы, заявил в разговоре с NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Если будет доказан только факт приготовления к преступлению, наказание не превысит пяти лет лишения свободы, добавил Салкин.

За покушение на убийство, которое планировалось совершать группой лиц, для несовершеннолетних не может превышать семи лет шести месяцев, так как для них установлен порог наказания в виде 10 лет. А за покушение на преступление этот порог снижается на четверть. В случае если имело место приготовление к преступлению, например разработка плана, приобретения оружия, то наказание для несовершеннолетних не будет превышать пяти лет лишения свободы, — отметил Салкин.

Ранее стало известно, что в деле о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появились три новых несовершеннолетних подозреваемых. Всем троим избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий, которая будет действовать до 14 октября 2025 года.

Маргарита Симоньян
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Софья Якимова
С. Якимова
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