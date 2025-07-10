«Дана команда»: назван вероятный мотив убийства полковника СБУ в Киеве

Ликвидация полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве может быть местью за убийство российских генералов и других граждан РФ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Он не исключил, что это лишь начало серии устранения лиц, причастных к террористической деятельности против России.

Я вполне допускаю, что ликвидация Воронича — месть за убийство наших генералов. И не только за генералов, а вообще за всех российских граждан, которых убила прежде всего СБУ. Это месть за политолога Дарью Дугину, писателя Владлена Татарского и массовый расстрел людей в «Крокусе». Думаю, это не первое лицо, ответственное за гибель наших граждан, последуют еще и другие убийства. Это сигнал всем остальным, кто занимается террористической деятельностью на территории РФ и надеется, что мы их не найдем, — высказался Перенджиев.

По его словам, ликвидацию Воронича выполнил профессионал своего дела. Он подчеркнул, что плохо обученный человек вряд ли бы добрался до цели и осуществил задуманное.

Конечно, в ликвидации Воронича работал спец. Он никогда и нигде не покажет себя. Абы кто так просто не доберется к цели. Один из наших спецов сказал: «Для нас ничего невозможного нет, главное, чтобы была дана команда. Любого найдем, любого уничтожим». Значит, команда дана, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила гибель Воронича. Его застрелили в Голосеевском районе Киева утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций СБУ.