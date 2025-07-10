СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве

Служба безопасности Украины подтвердила смерть своего сотрудника, сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на пресс-службу СБУ. О гибели полковника службы Ивана Воронича в результате стрельбы в Киеве сообщил бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.

По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное дело. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности, — заявили в пресс-службе СБУ.

Воронича застрелили в Голосеевском районе Киева утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Мосийчук отмечал, что в него стреляли пять раз из пистолета с глушителем.

Момент убийства попал на видео. На записи видно, как неизвестный во дворе дома подбирается поближе к жертве. Затем преступник скрылся за машинами, которые были припаркованы на улице. После содеянного злоумышленник быстро покинул место преступления.

Политолог Сергей Марков заявил, что Воронич занимался диверсиями на территории России. По его словам, за свою карьеру военнослужащий успел сделать «много зла».

Украинские СМИ также сообщили, что Воронич принадлежал к элите спецподразделений СБУ и был причастен к диверсиям на территории России. Воронич создал в СБУ направление, которое «создает много проблем» для России.