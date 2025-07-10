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10 июля 2025 в 12:40

Убитый в Киеве полковник СБУ доставлял «много проблем» России

Убитый в Киеве сотрудник СБУ Воронич отвечал за диверсии на территории России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убитый в Киеве полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич занимал должность в управлении Центра спецопераций, сообщает «Страна.ru». Отмечается, что мужчина принадлежал к элите спецподразделений СБУ и был причастен к диверсиям на территории России.

Как пишет издание, к отделу убитого полковника была прикреплена группа «Альфа». Кроме того, сам Воронич создал в СБУ направление, которое «создает много проблем» для РФ. Как считает разведчик Роман Червинский, поэтому к преступлению может быть причастен «вражеский киллер».

Воронича застрелили в Голосеевском районе Киева утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что в Воронича стреляли пять раз из пистолета с глушителем. Мужчина, совершивший убийство, скрылся с места преступления.

Как пояснил политолог Сергей Марков, убитый полковник СБУ занимался диверсиями на территории России. По его словам, за свою карьеру военнослужащий успел сделать много зла.

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