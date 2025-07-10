Момент убийства полковника СБУ попал на видео Появилось видео с убийством полковника СБУ Воронича в Киеве

Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве попал на видео, передает «Страна.ua». По данным источника, его застрелили утром в четверг, 10 июля.

На представленном ролике видно, как неизвестный во дворе дома подобрался поближе к жертве. Затем происходящее скрылось за машинами, которые были припаркованы на улице. После содеянного злоумышленник убежал с места преступления.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил, что полковника СБУ убили в столице Украины. Стало известно, что преступник пять раз выстрелил из пистолета с глушителем и скрылся. 50-летний мужчина скончался на месте. По предварительным данным, Воронич ответственен за ряд диверсий на территории России.

Ранее выяснилось, что убийство полковника произошло в Голосеевском районе Киева, а полиция устанавливает обстоятельства стрельбы. Правоохранители прибыли на место и обнаружили тело человека с огнестрельным ранением. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что убитым оказался Воронич.