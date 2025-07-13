Рубль скоро рухнет? Каковы курсы валют 13 июля, что с евро, долларом, юанем

Эксперты оценили предстоящую динамику курса российской валюты. Что об этом известно, правда ли рубль скоро рухнет, каковы курсы валют 13 июля, что с евро, долларом и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 13 июля

Центробанк установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 12–14 июля, на уровне 77,8855 рубля. Ранее американская валюта была на отметке в 77,9029 рубля. Таким образом, доллар потерял 1,74 копейки.

На международном валютном рынке Forex в выходные торги не проводятся. На момент закрытия, по данным сайта Investing.com, доллар продавался за 77,96 рубля, показывая прирост в размере 0,41 (0,53%).

Что с евро и юанем в воскресенье, 13 июля

Актуальный курс евро составляет 91,1201 рубля. В пятницу, 11 июля, ЦБ зафиксировал европейскую валюту на уровне 91,4992 рубля. Так, евро подешевел на 37,91 копейки. На Forex евро уходил за 91,135 рубля перед закрытием торгов, показывая прирост в размере 0,398 (0,44%).

Курс Центробанка для юаня на 12–14 июля составляет 10,8435 рубля. Ранее китайская валюта была на отметке в 10,8185 рубля. Таким образом, юань подорожал на 2,5 копейки. На Forex валюта торговалась на уровне 10,8753 рубля, показывая прирост в размере 0,0667 (0,62%).

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Правда ли рубль скоро рухнет, прогнозы

В «Райффайзен Инвестициях» считают, что в последние месяцы рубль остается избыточно крепким. По мнению аналитиков, состояние импорта, экспорта, цен на нефть и покупки валюты Минфином (регулярных и отложенных) не может обеспечить столь сильных значений.

Рубль стабилен на двухлетних максимумах, несмотря на рост геополитических рисков, коррекции нефти и недвусмысленные сигналы ЦБ о дальнейшем снижении ключевой ставки, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Дело в физическом объеме предложения валюты на рынке и спросе на нее. Продажи превышают покупки на фоне высоких ставок фондирования для экспортеров и слабого спроса на валюту под импорт со стороны корпораций и частного сектора», — пояснил Зельцер.

Основным фактором крепости рубля является ограниченный спрос на иностранную валюту, в том числе в условиях охлаждения внутреннего спроса и соответствующей слабости импорта, а также высокого интереса к рублевым активам, заявил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

«Смягчение Банком России денежно-кредитной политики приведет к снижению привлекательности рублевых инструментов для части инвесторов и может немного повысить интерес юрлиц и розничных инвесторов к валюте. Однако это влияние будет, скорее всего, умеренным, особенно если ЦБ продолжит действовать осторожно и выразит готовность активизировать смягчение монетарных условий», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В связи с этим Чернов ожидает, что в июле — августе курс рубля к доллару останется в диапазоне 78–80. Аналитик не исключает краткосрочные колебания в зависимости от реакции рынков на решения ЦБ и действия крупнейших экспортеров.

По прогнозу Зельцера, до конца июля курс доллара способен вернуться к круглой отметке в 80 рублей, юаня — 11 рублей. Среднесрочно, по его мнению, доллар может приблизиться к 85–90 рублям, а юань — к 11,5–12 рублям.

В «Райффайзен Инвестициях» прогнозируют ослабление рубля к концу года в связи со смягчением денежно-кредитной политики — по мнению аналитиков, ключевая ставка снизится до 16%; уменьшением роли геополитических ожиданий; возвратом встречных потоков для закрытия офшорных рублевых позиций, возникших вследствие оплаты импорта в рублях; снижением цен на нефть.

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