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13 июля 2025 в 11:01

Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России сегодня, 13 июля, нанесли массированные удары по объектам ВСУ, сообщают военкоры. Что об этом известно, какие цели были поражены, есть ли разрушения?

Что известно об ударах по Украине в воскресенье, 13 июля

По данным блогера Олега Царева, ВС РФ нанесли комбинированные удары по военным целям в 16 областях Украины.

«Мониторинг противника насчитал 60 БПЛА, запущенных с территории России. Из-за неблагоприятной погоды атакующих беспилотников было меньше, чем ранее. Некоторые каналы даже написали, что ночь и вовсе прошла без ударов. Несмотря на это, „Герани“ достигли целей в Днепропетровской, Харьковской областях и на территории ДНР, подконтрольной ВСУ. Кроме этого, активно работали ВКС. В Межевой Днепропетровской области ударные „Герани“ уничтожили пункт временной дислокации противника», — говорится в публикации.

Источник ТАСС сообщил, что удары ВС РФ по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата) посеяли среди военных ВСУ панику.

«Российские удары по ТЦК также заставили паниковать военнослужащих ВСУ, которые понимают, что в зданиях сгорает масса документации, необходимой для получения ими льгот», — указывает источник.

Командование ВСУ игнорирует этот фактор и вводит в заблуждение родственников пропавших без вести военных заявлениями о невозможности получения детальной информации о судьбах их родных и близких.

За последние две недели ВС РФ ударили по военкоматам минимум в четырех украинских городах. Инсайдеры писали, что новая тактика воздушных ударов нацелена на срыв мобилизации на Украине.

В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий указывает, что ударов БПЛА в ночь на 13 июля не было.

«Сегодня ночью впервые более чем за два месяца Россия не атаковала „Геранями“. В последний раз такое было в мае, когда [президент России Владимир] Путин объявил перемирие с 7-го по 11-е число по случаю Дня Победы. Интересно. И жутко», — указывает он.

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Портал Topwar отмечает, что противник, «приученный нашими вооруженными силами к тому, что будет проводиться атака минимум пятью сотнями дронов и десятками ракет, столкнулся с другим подходом».

«Российские войска решили в большей степени сосредоточиться на ударах авиабомбами по ближнему тылу противника для выведения из строя его подготовленной для отправки к ЛБС техники, резервов личного состава и нарушения военной логистики. Значительное число ФАБ с УМПК было сброшено на позиции и объекты противника в районе Степногорска Запорожской области, до которого после освобождения нашими войсками Каменского остались считаные километры. Поступают сообщения о прилетах по территории ангарного блока, в котором противник разместил бронетехнику и военные автомобили. Также удары были нанесены по подразделению ВСУ, которое было направлено в Степногорск для „сдерживания наступления“ армии России», — говорится в публикации.

Несколько авиабомб прилетели в Юнаковке и Шостке Сумской области, в Изюме и Великом Бурлуке Харьковской области.

«Не обошлось, конечно, без дронов и баллистических ракет. В меньших масштабах, чем в течение уходящей недели, но поражения целей в глубине территории контроля противника это никак не отменяет. Прилет баллистической ракеты — в Днепропетровской области, в районе города Каменское. Взрывы фиксировались на объектах в Межевой.

Дроны „Герань“ атаковали Яворовский полигон во Львовской области, а также военные склады противника в городе Белая Церковь Киевской области», — пишут авторы портала.

Яворовский полигон — один из главных центров притяжения иностранных наемников. С начала СВО по нему наносилось несколько результативных ударов, в результате которых уничтожались зарубежные военные специалисты ВСУ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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