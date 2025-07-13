Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июля: инфографика

В ночь на 13 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Липецкой области, три БПЛА – над территорией Нижегородской области», — сказано в сообщении.