Удар ВСУ по Алешкам: последние новости, десятки людей под завалами

Удар ВСУ по Алешкам: последние новости, десятки людей под завалами

Накануне пятиэтажный дом обрушился в Алешках Херсонской области в результате атаки Вооруженных сил Украины. Сколько человек находятся под завалами, как ВСУ мешают работе спасателей?

Сколько людей находятся под завалами после удара ВСУ

Губернатор региона Владимир Сальдо утром 11 июля заявил, что под завалами остаются люди. Он добавил, что на место удара выдвинулись сотрудники оперативных служб.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — сказал Сальдо.

По словам главы региона, ВСУ нанесли удар двумя авиабомбами. Здание практически полностью разрушено.

Позднее он уточнил, что под завалами продолжают находиться десятки людей.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что поставляющие ВСУ вооружение страны являются соучастниками убийства мирных жителей.

«Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой», — сказала Захарова.

Как ВСУ мешают спасать людей из-под завалов

По словам Сальдо, ВСУ запускают беспилотники, не давая вытащить людей из-под обломков.

«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей. Даже подойти сейчас к этому дому спасателям и приступить к разборке невозможно, потому что противник проявляет искреннее „человеколюбие“. Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать», — сказал Сальдо.

Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко также подчеркнул, что украинская армия целенаправленно пытается не подпустить оперативные службы к месту обрушения. По его словам, для этого противник использует беспилотные летательные аппараты.

«ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб на место обрушения пятиэтажки в Алешках, пытаясь атаковать их с дронов», — сказал Василенко.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по пятиэтажке в херсонском городе Алешки фирменным почерком врага.

«Алешки. Авиаудар. Двухподъездная пятиэтажка „сложилась“. Ударить в пятницу вечером по жилому дому — это, к сожалению, уже фирменный почерк врага. Как и не дать вытащить людей из-под завалов», — написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина и ее спонсоры поощряют геноцид гражданского населения Херсонщины, преследование врачей скорой и коммунальных служб дронами, ракетные удары по больницам и школам.

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