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11 июля 2025 в 17:00

Наемники на границе и новая операция Киева: новости СВО на вечер 11 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России в ходе активных боевых действий установили контроль над населенным пунктом Зеленая Долина, расположенным в Донецкой Народной Республике. Село было занято бойцами группировки войск «Запад».

Вместе с этим глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы полка «Ахмат-Чечня» установили контроль над населенным пунктом Новониколаевка, расположенным в Сумской области. По его словам, противник был прижат к краю, окружен и уничтожен мощным огнем. Минобороны эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 11 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Толпы наемников подошли вплотную к границе

Как утверждают источники в российских силовых структурах, украинское командование перебросило в Сумскую область большое число колумбийских наемников. По их данным, иностранцев используют для удержания линии фронта. В МО России данную информацию не комментировали.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Источники также отметили, что информация подтверждается не только перехватами переговоров, но и обнаружением тел иностранных бойцов на позициях. При этом наемников задействуют не локально, а в рамках полноценных подразделений для удержания обороны.

Военный аэродром и военкомат содрогнулись от удара

Telegram-канал Condottiero сообщил, что российские войска ударили беспилотниками «Герань-2» по военному аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины. По его данным, было задействовано порядка БПЛА-камикадзе, в результате удара на объекте начался сильный пожар и сдетонировали боеприпасы. В Минобороны это не комментировали.

Кроме того, по данным Telegram-канала SHOT, в Одессе было уничтожено подземное управление ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) на территории завода «Стальканат». Отмечается, что удар нанесли девять беспилотников «Герань». Минобороны эту информацию также не комментировало.

Украинское издание «Страна.ua» подтвердило удар по зданию ТЦК в Одессе. Какие-либо подробности не уточняются. По данным телеканала «Общественное», в городе также прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

Над Киевом впервые за СВО замечен гражданский самолет

Как сообщает «Страна.ua», в небе над Киевом пролетел гражданский самолет. Примечательно, что воздушное пространство над Украиной закрыто с начала специальной военной операции. Предполагается, что над городом был замечен военно-транспортный Ан-124 «Руслан».

Фото: UAC/Global Look Press

Очевидцы также засняли пролетающий самолет. На опубликованных кадрах слышно, как местные жители удивляются его появлению в небе над столицей. По данным мониторингового сервиса Flightradar, борт вылетел из Днепра в 12:00.

США продолжают подливать масло в огонь

Британский аналитик Александр Меркурис убежден, что передача американских ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot Украине может ослабить военные позиции США. По его словам, президент Дональд Трамп должен понимать, что это решение еще больше истощит американские запасы.

Меркурис добавил, что США уже израсходовали практически весь свой арсенал данных систем и глава Белого дома «не может создать ракеты Patriot из воздуха». По его мнению, в случае возобновления поставок вооружений Киеву они будут идти с весьма длинными интервалами, к тому же против наверняка выступит Пентагон.

При этом журналисты The Financial Times обратили внимание на опасения Европейского союза, что Трамп потеряет интерес к Украине. Они не исключают, что политик может обратиться к другим вопросам, «более близким его сердцу». При таком сценарии Европе придется одной помогать Украине продолжать боевые действия.

Какие операции готовит Украина

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что Украина пытается посеять панику среди мирного населения России обещаниями новых операций своей армии. По его словам, подобные попытки тщетны, поскольку за годы ведения боевых действий россияне стали бдительнее.

Колесник также призвал предоставить ФСБ больше возможностей. По мнению депутата, следует сократить количество бумажной работы, чтобы у сотрудников появилось больше времени.

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