Паника среди военкомов, попытки прорыва ВСУ: новости СВО на утро 11 июля

Вооруженные силы Украины продолжают попытки прорыва на территорию Белгородской области, но все они успешно отражаются российскими войсками, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, напряженная обстановка в регионе сохраняется уже несколько лет и попыток со стороны ВСУ проникнуть на территорию области было множество.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 10 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Новые российские дроны-шпионы привели в ужас ВСУ

ВСУ столкнулись с новым типом российских беспилотников-шпионов, внешне напоминающих птиц. По словам украинских военных, такая маскировка создает серьезные трудности для их обнаружения и идентификации. В Минобороны России эти данные не комментировали.



Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Журналисты выразили обеспокоенность, что Россия начала применять дроны с визуальным камуфляжем, из-за чего их сложно отличить от настоящих птиц. Они подчеркнули, что ВСУ пока не обладают эффективными средствами противодействия таким устройствам.

Дроны имеют два пропеллера, крылья, напоминающие вороньи, и хвост, возможно, декорированный настоящими перьями. Украинские военные сообщили, что один из таких аппаратов либо сбили, либо он сам потерпел крушение на их территории.

Среди украинских военкомов началась паника после действий России

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) оказались охвачены паникой из-за российских ударов, сообщили представители пророссийского подполья. По их словам, после нанесения ударов российскими войсками по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась массовая тревога.

Отмечается, что многие из них хотят уволиться и покинуть Украину, планируя перебраться в Румынию. Причина такого решения — страх работать под постоянными обстрелами, нежелание идти на фронт и опасения за свою безопасность из-за возможных репрессий со стороны родственников мобилизованных, которых они отправляли в ВСУ.

Российские военные спасли боевого товарища, читая стихи из «Брата-2»

Бойцы Вооруженных сил России эвакуировали раненого товарища, читая ему стихи из фильма «Брат-2», чтобы он не потерял сознание. Военный был ранен во время операции на Сватовском направлении. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Солдаты оказали первую помощь и вывезли пострадавшего в безопасное место. По пути они читали строки из стихотворения Владимира Орлова «Родное», которое стало широко известно благодаря фильму «Брат-2». Раненый военнослужащий выжил и уже идет на поправку.

Стало известно о жертвах удара ВСУ по Липецкой области

В результате падения дрона ВСУ на сельхозпредприятие в Хлевенском районе Липецкой области погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Он добавил, что еще один местный житель получил ранение, ему оказали медицинскую помощь.



Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

После падения украинского БПЛА постройка загорелась. На месте происшествия работают глава района и все оперативные службы. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибшего.

В Европе заметили, что эпицентр ударов по Украине смещается

Российские военные все сильнее истощают украинскую ПВО, а эпицентр ударов смещается на запад Украины, откуда идут поставки вооружений, заявил аналитик Михал Сметана. По его словам, у РФ имеются все ресурсы для того, чтобы расширять воздушные кампании.

Он указал на то, что у России технологический прогресс сочетается с количественной экспансией. Страна не только увеличивает число применяемых средств, но и развивается технологически.

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