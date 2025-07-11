Стало известно о жертвах удара ВСУ по Липецкой области Артамонов: один человек погиб при падении БПЛА ВСУ в Липецкой области

В результате падения дрона ВСУ на сельхозпредприятие в Хлевенском районе Липецкой области погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Он добавил, что еще один местный житель получил ранение, ему оказали медицинскую помощь.

После падения украинского БПЛА постройка загорелась. На месте происшествия работают глава района и все оперативные службы. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибшего.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об ударах дронов ВСУ по Тульской области. По информации канала, первые звуки взрывов раздались около 02:40 в Узловском и Ленинском районах, Алексине и Пролетарском районе Тулы. Местные власти и Министерство обороны РФ пока не комментировали эту информацию.

До этого в Новороссийске зафиксировали попытку атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК), которую удалось успешно отразить. Момент уничтожения одного из БЭКов сняли на видео очевидцы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Также средства противовоздушной обороны сбили почти 30 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ за три часа подверглись шесть регионов, в том числе Московская область.