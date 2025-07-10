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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 20:57

Почти 30 беспилотников ВСУ атаковали Россию за три часа

Силы ПВО за три часа уничтожили 26 дронов ВСУ над шестью регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны сбили почти 30 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ за три часа подверглись шесть регионов, в том числе Московская область.

В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 11 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Курской области, девять — над территорией Брянской области, а три — над Калужской областью. Еще по одному дрону было уничтожено над территориями Белгородской, Орловской областей и Московского региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ в российских регионах. В частности, БПЛА уничтожили в акватории Черного моря и в Крыму, а также в Белгородской, Пензенской и Курской областях.

До этого стало известно, что Киев подвергся массированному обстрелу с использованием российских БПЛА. По данным военкоров, в атаке были задействованы десятки дронов. В результате обстрела в украинской столице вспыхнули пожары в Шевченковском и Дарницком районах. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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