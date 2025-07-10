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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 07:14

В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: над регионами России сбито 14 беспилотников ВСУ

Средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, БПЛА уничтожили в акватории Черного моря и в Крыму, а также в Белгородской, Пензенской и Курской областях.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что три человека погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии после атаки Вооруженных сил Украины на пляж в Курске. Позднее он добавил, что пятилетний мальчик, пострадавший из-за атаки ВСУ, умер. По его словам, ребенок скончался во время транспортировки в Москву.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что над регионом были уничтожены два украинских беспилотника. Он заверил жителей региона в постоянном контроле ситуации и работе служб безопасности для защиты населения.

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