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Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 17:17

Заслонивший мать от дрона ВСУ пятилетний ребенок умер

Хинштейн: умер пятилетний мальчик, раненный при атаке ВСУ на пляж в Курске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пятилетний мальчик, пострадавший из-за атаки ВСУ на пляж в Курске, умер, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, ребенок скончался во время транспортировки в Москву.

Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека, — пояснил врио губернатора.

Хинштейн назвал смерть мальчика невосполнимой утратой и выразил соболезнования семье. Он пообещал оказать родным мальчика всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее Хинштейн рассказывал, что пятилетний мальчик попал в реанимацию после того, как закрыл собой мать во время атаки ВСУ на пляж в Курске. По его словам, ребенок получил серьезные ожоги. Еще один пострадавший был ранен в результате взрыва боеприпаса. Молодой человек услышал крики женщин и ребенка, доносящиеся с атакованного пляжа, и бросился на помощь.

Кроме того, выяснилось, что каждый беспилотник ВСУ, который атаковал пляж в Курске, был снаряжен пятью килограммами пластита. Они, в свою очередь, были начинены поражающими элементами.

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