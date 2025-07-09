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09 июля 2025 в 09:23

Пятилетний мальчик закрыл собой мать при обстреле ВСУ пляжа в Курске

Хинштейн: пятилетний мальчик закрыл собой мать при атаке ВСУ и попал в больницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пятилетний мальчик попал в реанимацию после того, как закрыл собой мать во время атаки ВСУ на пляж в Курске, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, ребенок получил серьезные ожоги.

Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации, — подчеркнул врио главы региона.

Он добавил, что мальчика вместе с матерью переведут на лечение в Москву. Еще один пострадавший, как отметил Хинштейн, был ранен в результате взрыва боеприпаса. Молодой человек услышал крики женщин и ребенка, доносящиеся с атакованного пляжа, и бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас.

Ранее Хинштейн сообщил, что всего в результате украинской атаки на курский пляж госпитализированы шесть местных жителей. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Врио губернатора заверил, что медики сделают все возможное, чтобы поставить пациентов на ноги.

До этого стало известно, что один из атаковавших пляж в Курске украинских беспилотников упал на детскую коляску. На место ЧП прибыли специалисты инженерно-технического отделения Росгвардии.

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