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09 июля 2025 в 08:21

Атаковавший Курск украинский беспилотник упал на детскую коляску

Атаковавший пляж в Курске беспилотник ВСУ упал на детскую коляску

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один из атаковавших пляж в Курске украинских беспилотников упал на детскую коляску, передает корреспондент РЕН ТВ. На месте удара остались обломки БПЛА и коляски, там работает инженерно-техническое отделение Росгвардии. Кроме того, на пляже обнаружили поражающие элементы в виде шариков, их направят на экспертизу.

На этом месте пострадала женщина с ребенком. Здесь рядом можно видеть обломки беспилотника и то, что осталось от сгоревшей коляски, — сказала корреспондент.

Ранее ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске. Сначала сообщалось, что пострадали четыре человека, включая ребенка. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей. Позднее Хинштейн отметил, что в результате атаки ВСУ погибли три человека, а число раненых возросло до семи.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поселок Борисовка подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

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