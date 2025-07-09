Названо число погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске Хинштейн: трое человек погибли в результате атаки ВСУ на пляж в Курске

В результате атаки ВСУ на городской пляж Курска погибли три человека, а число раненых возросло до шести, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Сейчас на месте работают все оперативные службы.

В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Близким будет оказана вся необходимая помощь. Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу, — написал он.

Ранее ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка. Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.