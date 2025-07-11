Mash сообщил об атаке дронов ВСУ на Тульскую область

Telegram-канал Mash сообщил об ударах дронов ВСУ по Тульской области. По информации канала, первые звуки взрывов раздались около 02:40 в Узловском и Ленинском районах, Алексине и Пролетарском районе Тулы. Местные власти и Министерство обороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Mash уточнил, что всего в городе прогремело более пяти взрывов. Канал добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны, отражающая атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Курске загорелся частный дом. Врио губернатора региона Александр Хинштейн добавил, что при этом погиб 73-летний пенсионер. Хинштейн обещал оказать семье всю необходимую помощь.

До этого в Новороссийске зафиксировали попытку атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК), которую удалось успешно отразить. Момент уничтожения одного из БЭКов сняли на видео очевидцы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Также средства противовоздушной обороны сбили почти 30 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ за три часа подверглись шесть регионов, в том числе Московская область.