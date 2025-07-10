Хинштейн рассказал о новой жуткой атаке на Курск Хинштейн: в результате атаки вражеского БПЛА в Курске погиб пенсионер

В результате атаки БПЛА ВСУ в Курске загорелся частный дом, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что при этом погиб 73-летний пенсионер. Хинштейн обещал оказать семье всю необходимую помощь.

В результате атаки вражеского БПЛА в Курске загорелся частный дом на улице 3-й Моковской: он частично уничтожен огнем, в соседнем домовладении загорелась пристройка. <…> К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина, — написал Хинштейн.

Он добавил, что в 12-этажном многоквартирном доме напротив были выбиты окна на 2-м, 7-м и 8-м этажах. На месте происшествия работают все оперативные службы, там находится исполняющий обязанности главы города Курска. Кроме того, беспилотники нанесли удары по поселку Новомедведок и деревне Курносовке в Щигровском районе, в результате чего была повреждена вышка сотовой связи. Пожарные службы успешно ликвидировали возгорания.

Ранее глава региона рассказал, что на территории приграничных районов проведены масштабные работы по разминированию. Саперы обезвредили свыше 550 тысяч взрывоопасных объектов, пояснил он. Общая площадь очищенных от боеприпасов территорий составила 55,2 тысячи гектаров.