Атака украинских безэкипажных катеров в Новороссийске попала на видео

В Новороссийске зафиксировали попытку атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК), которую удалось успешно отразить, сообщает Telegram-канал «ЧП Новороссийск». Момент уничтожения одного из БЭК сняли на видео очевидцы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах видно попадание ракеты по надводной цели. После удара произошел взрыв и над морем поднялся столб черного дыма — начался пожар.

Ранее стало известно об отражении масштабной атаки украинских беспилотников в ночь на 6 июля, в ходе которой были уничтожены 120 БПЛА. Наибольшее количество дронов было зафиксировано в Брянской и Курской областях, где сбили 30 и 29 целей соответственно. Минобороны РФ о возможных разрушениях или жертвах в результате инцидента не сообщало.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предупредил о возможном массированном ударе российских войск по Украине в ближайшие ночи, который может включать применение гиперзвуковых ракет «Кинжал». По его данным, могут быть атакованы западные регионы страны, где расположены места скопления техники и тренировочные лагеря. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.