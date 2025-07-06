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06 июля 2025 в 08:11

Свыше 100 дронов совершили налет на 10 российских регионов

Средства ПВО сбили 120 украинских БПЛА над 10 регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами территорию России в ночь на воскресенье, 6 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, атака затронула 10 регионов страны. Дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 120 целей. Информация о пострадавших или разрушениях не уточняется.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Большую часть дронов противник задействовал в Брянской и Курской областях — там сбили 30 и 29 воздушных целей соответственно. Еще 18 беспилотников уничтожили над Орловской областью, 17 — над Белгородской, 13 — над Тульской, четыре — над Калужской, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской, а также по одному — над Тверской областью и акваторией Азовского моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столицу атаковал один беспилотный летательный аппарат. По его словам, средства противовоздушной обороны ликвидировали цель. Позднее был сбит еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы.

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