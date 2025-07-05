Сразу два дрона атаковали Москву за короткий промежуток Средства ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Вооруженные силы Украины атаковали Москву, задействовав один беспилотный летательный аппарат, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, средства противовоздушной обороны ликвидировали цель. Позднее был сбит еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что силы противовоздушной обороны ликвидировали сразу 15 украинских дронов в небе над Смоленской, Брянской и Белгородской областями 5 июля. По данным ведомства, все угрозы были отражены в период с 11:50 до 13:50 мск.

До этого средства ПВО перехватили и сбили шесть беспилотников над Россией. Украинские войска атаковали пять регионов. Два БПЛА уничтожили над Московской областью, по одному — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.