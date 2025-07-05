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05 июля 2025 в 15:18

Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона

МО России: бойцы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над тремя регионами страны

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские бойцы сил противовоздушной обороны 5 июля ликвидировали 15 дронов ВСУ в небе над Смоленской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, все угрозы были отражены в период с 11:50 до 13:50 мск.

5 июля в период с 11:50 мск до 13:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Смоленской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее военнослужащие ВС РФ нанесли удар по месту дислокации украинских реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. В ходе атаки были применены самолеты оперативно-тактической авиации, беспилотники, а также ракетные и артиллерийские установки. Также были поражены предприятие ВПК и цех сборки и хранения БПЛА.

Кроме того, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО. Он подчеркнул важность духовной победы, тогда как в плане уничтожения противника российские войска выполнят свою работу.

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