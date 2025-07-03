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03 июля 2025 в 13:19

Минобороны сообщило об ударе по месту стоянки РСЗО

Минобороны: ВС России нанесли удар по месту стоянки украинских HIMARS

Штурмовики Су-25 Штурмовики Су-25 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска поразили место стоянки украинских РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки и складу хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, — говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что склад, пункт временной дислокации и место работы мобильных ПВО поражены в Харьковской области. По его словам, были слышны взрывы и продолжительная детонация.

Подпольщик добавил, что взрывы также были зафиксированы в районе аэродрома Коротич, где, по его словам, готовят пилотов и запускают БПЛА. Также, по предварительной информации, могла быть поражена РСЗО HIMARS.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали Рыльск с использованием переданных американцами реактивных систем залпового огня HIMARS. Под ударами оказались улица Розы Люксембург и переулок Фрунзе. Шесть человек получили ранения.

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Украина
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