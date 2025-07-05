Пять российских регионов подверглись атаке БПЛА за полтора часа Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских БПЛА над пятью регионами

Средства противовоздушной обороны утром 5 июля перехватили и сбили шесть беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. ВСУ атаковали пять регионов с 8:00 до 9:40 мск. Два БПЛА были ликвидированы над Московской областью, по одному — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.

5 июля текущего года в период с 08:00 мск до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ПВО уничтожила два украинских беспилотника на подлете к городу. По его словам, на месте падения фрагментов дронов работают сотрудники экстренных служб. Информацию о пострадавших и разрушениях глава столицы не привел.

В ночь на 5 июля на территории Воронежской области силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было нейтрализовано свыше 25 беспилотников. Как заявил губернатор региона Александр Гусев, дроны сбили в четырех муниципальных образованиях.