Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 11:27

Пять российских регионов подверглись атаке БПЛА за полтора часа

Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских БПЛА над пятью регионами

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны утром 5 июля перехватили и сбили шесть беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. ВСУ атаковали пять регионов с 8:00 до 9:40 мск. Два БПЛА были ликвидированы над Московской областью, по одному — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.

5 июля текущего года в период с 08:00 мск до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ПВО уничтожила два украинских беспилотника на подлете к городу. По его словам, на месте падения фрагментов дронов работают сотрудники экстренных служб. Информацию о пострадавших и разрушениях глава столицы не привел.

В ночь на 5 июля на территории Воронежской области силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было нейтрализовано свыше 25 беспилотников. Как заявил губернатор региона Александр Гусев, дроны сбили в четырех муниципальных образованиях.

атаки
БПЛА
беспилотники
ВСУ
Россия
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram внезапно перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.