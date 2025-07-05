Воронежскую область пытались атаковать десятки дронов

В ночь на 5 июля на территории Воронежской области силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы было обнаружено и нейтрализовано свыше 25 беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Дроны сбили в четырех муниципальных образованиях региона.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников. Информация о пострадавших не поступала, — заявил руководитель региона.

Он добавил, что в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА мог произойти обрыв ЛЭП. Энергоснабжение было оперативно восстановлено. Кроме того, повреждения получили кровля частного дома и гаража.

Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил о нападении ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов. По его данным, атака проводилась двумя дронами. Один из них упал на крышу здания АО «ВНИИР», где производственный процесс был остановлен после июньского нападения.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru отметил, что наиболее действенной защитой российских городов от украинских беспилотников является комплексное применение средств радиоэлектронной борьбы. Парламентарий подчеркнул необходимость организации такой защиты на всех уровнях.