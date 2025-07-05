Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 08:32

Воронежскую область пытались атаковать десятки дронов

Губернатор Гусев: свыше 25 БПЛА уничтожили в Воронежской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 5 июля на территории Воронежской области силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы было обнаружено и нейтрализовано свыше 25 беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Дроны сбили в четырех муниципальных образованиях региона.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников. Информация о пострадавших не поступала, — заявил руководитель региона.

Он добавил, что в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА мог произойти обрыв ЛЭП. Энергоснабжение было оперативно восстановлено. Кроме того, повреждения получили кровля частного дома и гаража.

Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил о нападении ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов. По его данным, атака проводилась двумя дронами. Один из них упал на крышу здания АО «ВНИИР», где производственный процесс был остановлен после июньского нападения.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru отметил, что наиболее действенной защитой российских городов от украинских беспилотников является комплексное применение средств радиоэлектронной борьбы. Парламентарий подчеркнул необходимость организации такой защиты на всех уровнях.

ВСУ
СВО
дроны
БПЛА
регионы
Воронежская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.