Подпольщик спрогнозировал очень неприятные события для Украины Подпольщик Лебедев: Украину в ближайшее время ждет очень крупная атака

Российские войска могут нанести серию серьезных ударов по украинским объектам в ночь на 6 или 7 июля, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его словам, атака будет «очень крупной» с применением мощного вооружения, в том числе и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В ночь на воскресенье или понедельник стоит ждать очень крупной атаки, под сотню ударов.

Западная часть Украины опять окажется под массированными ударами, наносимыми по местам скопления техники и тренировочным лагерям, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о массированном ночном ударе российской армии по украинской территории, в ходе которого было использовано более 450 отечественных дронов «Герань-2». Также ВС РФ применили приблизительно 40 ракет различных типов. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Киева является главной причиной усиления атак российских БПЛА на объекты Украины. По его словам, украинские власти прекрасно знают, как урегулировать кризис.