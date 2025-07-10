Российские военные спасли боевого товарища, читая стихи из «Брата-2»

Бойцы Вооруженных сил России эвакуировали раненого товарища, читая ему стихи из фильма «Брат-2», чтобы он не потерял сознание, сообщил Telegram-канал SHOT. Военный был ранен во время операции на Сватовском направлении.

Солдаты оказали первую помощь и вывезли пострадавшего в безопасное место. По пути они читали строки из стихотворения Владимира Орлова «Родное», которое стало широко известно благодаря фильму «Брат-2». Раненый военнослужащий выжил и уже идет на поправку.

Ранее военнослужащий ВС РФ рассказал президенту, что сумел выжить после ранения благодаря любви к своей жене. Мужчина подвергся атаке украинского FPV-дрона. Он отметил, что пока находился в коме, супруга вывезла его из полевого госпиталя в Крым.

До этого глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил о необходимости эвакуации людей из 325 населенных пунктов региона. По его словам, нужно увеличивать темпы передвижения людей из опасных районов, иначе властям придется прибегнуть к принудительной эвакуации.