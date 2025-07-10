Жителей более 300 населенных пунктов Харьковщины хотят эвакуировать

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил в своем Telegram-канале о необходимости эвакуации людей из 325 населенных пунктов региона. По его словам, нужно увеличивать темпы передвижения людей из опасных районов, иначе властям придется прибегнуть к принудительной эвакуации.

Под статусом эвакуации — 325 населенных пунктов Харьковщины. <...> Необходимо вывезти оттуда всех детей, так как враг усилил атаки. Под нашим вниманием сейчас — 125 семей, — отметил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что слухи о возможном переезде украинского правительства из Киева выглядят правдоподобно. По его словам, обстановка в стране схожа с положением в начале специальной военной операции.

До этого сообщалось, что власти Запорожья, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины, хотят объявить в городе принудительную эвакуацию. Согласно сведениям источников, такое решение обусловлено активным продвижением российской армии на Запорожском направлении. В частности, ВС РФ имеют тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке.