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07 июля 2025 в 17:34

На Украине допустили сценарий с эвакуацией правительства

Экс-нардеп Олейник допустил, что правительство Украины эвакуируют из Киева

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Слухи о возможном переезде украинского правительства из Киева выглядят правдоподобно, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, которые передает «Ридус», обстановка в стране схожа с положением в начале специальной военной операции.

В 2022 году я получил информацию, что украинские центральные органы власти начали искать помещения на Западной Украине, — поделился экс-нардеп.

Тогда же, отметил Олейник, Генеральная прокуратура начала перемещать туда архивы и кадровые документы. Экс-депутат подчеркнул, что сложная ситуация на фронте подталкивает правительство к ускоренной подготовке эвакуации.

Кроме того, Олейник указал, что утечка важного документа без грифа секретности произошла из-за непрофессионализма сотрудников правительства и офиса президента Украины Владимира Зеленского, которых он назвал «назначенцами из „95-го квартала“ и шутниками, путающими Литву с Латвией».

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что состав украинского правительства может измениться уже 15 июля. Парламентарий допускает, что новый кабмин возглавит Юлия Свириденко.

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