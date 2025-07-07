На Украине допустили сценарий с эвакуацией правительства Экс-нардеп Олейник допустил, что правительство Украины эвакуируют из Киева

Слухи о возможном переезде украинского правительства из Киева выглядят правдоподобно, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, которые передает «Ридус», обстановка в стране схожа с положением в начале специальной военной операции.

В 2022 году я получил информацию, что украинские центральные органы власти начали искать помещения на Западной Украине, — поделился экс-нардеп.

Тогда же, отметил Олейник, Генеральная прокуратура начала перемещать туда архивы и кадровые документы. Экс-депутат подчеркнул, что сложная ситуация на фронте подталкивает правительство к ускоренной подготовке эвакуации.

Кроме того, Олейник указал, что утечка важного документа без грифа секретности произошла из-за непрофессионализма сотрудников правительства и офиса президента Украины Владимира Зеленского, которых он назвал «назначенцами из „95-го квартала“ и шутниками, путающими Литву с Латвией».

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что состав украинского правительства может измениться уже 15 июля. Парламентарий допускает, что новый кабмин возглавит Юлия Свириденко.