Киев уличили в желании принудительно эвакуировать Запорожье

Власти Запорожья, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины, хотят объявить в городе принудительную эвакуацию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Согласно его сведениям, такое решение обусловлено активным продвижением российской армии на Запорожском направлении. В частности, ВС РФ имеют тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке.

В связи с активизацией ВС РФ на Запорожском направлении, где сейчас есть тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке, есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства напомнил, что в мае украинские власти уже поступили аналогичным образом в Запорожской области. Речь идет о принудительной эвакуации в селе Магдалиновка.

Ранее в Азове Ростовской области эвакуировали жильцов многоэтажного дома, в котором разрушена кровля из-за атаки дрона. Как уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь, из-за падения беспилотников и их обломков там зафиксированы повреждения дверей, окон и припаркованных автомобилей.