В Азове эвакуируют жильцов атакованного украинским БПЛА дома

В Азове Ростовской области эвакуируют жильцов многоэтажного дома, в котором разрушена кровля из-за атаки дрона, сообщил в Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, единая дежурная диспетчерская служба зафиксировала в Азовском районе многочисленные сообщения о повреждениях дверей, окон и припаркованных автомобилей из-за падения беспилотников и их обломков.

Наибольшие повреждения получила многоэтажка по пер. Коллонтаевскому, 102а, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей. По предварительным данным, люди не пострадали, информация уточняется, — сообщил Слюсарь.

По его словам, 4 июля начнет работать муниципальная комиссия. Она зафиксирует ущерб имуществу, местным жителям окажут помощь.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате серии ударов по Азову погибла пенсионерка. По его словам, военным удалось отразить воздушную атаку.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов на движущийся автомобиль. По его словам, еще одна женщина получила ранения.