В Европе заметили, что эпицентр ударов по Украине смещается

В Европе заметили, что эпицентр ударов по Украине смещается Аналитик Сметана: мощные воздушные удары России серьезно ослабляют Украину

Российские военные все сильнее истощают украинскую ПВО, а эпицентр ударов смещается на запад Украины, откуда идут поставки вооружений, заявил в интервью чешскому изданию SZ аналитик Михал Сметана. По его словам, у РФ имеются все ресурсы для того, чтобы расширять воздушные кампании.

Он указал на то, что у России технологический прогресс сочетается с количественной экспансией. Страна не только увеличивает число применяемых средств, но и развивается технологически.

Они используют, например, дроны с большим зарядом или лучше защищенные от средств борьбы с ними, — констатировал эксперт.

Сметана подчеркнул, что украинская ПВО пока продолжает работать, однако ее возможности ограничены. Дорогие системы типа Patriot нужны западным странам для собственной обороны, отметил он.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» обратил внимание, что противовоздушные средства обороны ВСУ под Черновцами срабатывали уже после прилета БПЛА. Военкоры отмечают, что в отчете украинские военные могут указать, что стреляли, но «попасть не удалось».