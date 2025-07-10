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10 июля 2025 в 17:18

Военкоры указали на странность в работе средств украинской ПВО

«Изнанка»: ПВО ВСУ поздно начинает стрелять по российским БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Противовоздушные средства обороны ВСУ под Черновцами срабатывали уже после прилета БПЛА, пишет Telegram-канал «Изнанка». Таким образом военкоры отмечают, что в отчете украинские военные могут указать, что стреляли, но «попасть не удалось».

В публикации представлены кадры, размещенные одним из украинских пабликов. На них, как указывается, слышен звук полета российских беспилотников типа «Герань». На видео можно услышать, как БПЛА сначала приближается к цели, а лишь через несколько секунд мобильное ПВО ВСУ открывает огонь в воздух.

Ранее в пресс-службе Вооруженных сил Украины заявили, что страну в ночь на 9 июля атаковали 728 ударных беспилотников. Также сообщалось, что по территории Украины было выпущено 14 ракет. Уточняется, что основное направление удара — Луцк. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что мощным ударом дронами и ракетами по Киеву могли быть уничтожены системы ПВО Вооруженных сил Украины, включая Patriot и IRIS-T. По его словам, столица Украины и ее область остаются ключевыми целями из-за концентрации военных объектов и инфраструктуры.

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