На Украине зафиксировали антирекорд по прилетам беспилотников ВСУ сообщили об атаке на Украину 728 дронов

Украину в ночь на 9 июля атаковали 728 ударных беспилотников, сообщает пресс-служба ВСУ. Также в публикации сказано, что по территории республики выпущено 14 ракет. Уточняется, что основное направление удара — Луцк. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, системы ПВО сбили 86 украинских беспилотников в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали в Курской области — 23. Также БПЛА уничтожили в Брянской, Тульской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Рязанской областях, а также в Московском регионе.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону столицы. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб для предотвращения возможных последствий.

Ранее Telegram-канал SHOT рассказал о прогремевших в Туле взрывах. Канал уточнил, что громкие звуки были слышны в разных районах города, включая центр. Минобороны РФ информацию не комментировало.